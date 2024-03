Si ricompone la cerniera centrale, 103 giorni dopo: l'ultima volta fu col Dortmund

103 giorni dopo, si ricompone la cerniera centrale di difesa composta da Malick Thiaw e Fikayo Tomori. I due, designati come i titolari del reparto difensivo in questa stagione, sono stati separati dagli infortuni rimediati da entrambi.

L'ultima volta fu in Champions League contro il Borussia Dortmund, il 28 novembre 2023. In quella serata Thiaw si procurò un infortunio al bicipite femorale che l'ha tenuto lontano dai campi da gioco fino al 15 febbraio, quando il tedesco è rientrato per la partita d'andata di Europa League contro il Rennes.

Lungo stop anche per Fikayo Tomori, che il 22 dicembre 2023 contro la Salernitana si è infortunato, arrivando a saltare 13 partite fra campionato, Coppa Italia ed Europa League per l'infortunio al bicipite femorale. È tornato a riassaggiare il campo nel contestato Lazio-Milan del 1° marzo, dove ha giocato gli ultimi 9 minuti. Con lo Slavia Praga l'ex Chelsea ha giocato tutto il secondo tempo, subentrando nell'intervallo a Gabbia.