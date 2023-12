Si ritira Diego Lopez, ex portiere di Milan e Real Madrid

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Lascia il calcio giocato a 42 anni il portiere spagnolo Diego Lopez, che in oltre 20 stagioni da professionista ha indossato anche la maglia del Milan, tra il 2014 e il 2016, e del Real Madrid. L'ultimo suo contratto era stato col Rayo Vallecano, ma alla fine della scorsa stagione era rimasto senza squadra e ha quindi deciso di ritirarsi, annunciandolo al sito della testata La Unión-El Progreso in un post in cui spiega anche di voler tentare la carriera di allenatore. Arrivato a Milano in prestito dal Real nell'agosto 2014, quando in pnchina c'era Pippo Inzaghi. La stagione seguente, Sinisa Mihajlovic affidò il ruolo di numero 1 all'allora sedicenne Gianluigi Donnarumma e Lopez finì un po' in disparte, venendo ceduto in prestito nel 2016 all'Espanyol, dove poi è rimasto fino all'estate 2022.

In tutto ha collezionato 37 presenze con i rossoneri, una piccola percentuale rispetto alle 569 della sua carriera, tra Real, Villarreal, Siviglia ed appunto Espanyol. Al Real, ha conquistato un campionato, una coppa di Spagna e una Champions Leahue nel 2013-14. (ANSA).