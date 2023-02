Si rivede Florenzi a Milanello, il Milan sui social: "Step by step"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

ALessandro Florenzi, fuori da fine agosto per infortunio, è tornato oggi ad allenarsi in gruppo nella prima parte della seduta a Milanello. Il club rossonero ha pubblicato sui propri canali social una foto del laterale romano, scrivendo: "Step by step". Passo dopo passo, dunque, Florenzi si avvicina al rientro sul terreno di gioco.