Si rivede Florenzi in gruppo: Pioli deciderà se convocarlo già con l'Atalanta

Nell'allenamento di ieri non si è visto solamente Mike Maignan in gruppo, a lavorare con il resto della squadra c'era anche Alessandro Florenzi che già nel corso della scorsa settimana si era rivisto con costanza. Il laterale manca da fine agosto e sembra oramai pienamente guarito: Pioli deciderà nei prossimi allenamenti se portarselo con sè in panchina già domenica contro l'Atalanta o se aspettare la trasferta di Firenze del weekend successivo. Lo riferisce il Corriere dello Sport.