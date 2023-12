Si salvi chi può! Nel Milan (per ora) sono solo in sei a salvarsi dall'infermeria

Si salvi chi può! Ormai ogni partita del Milan è segnata da almeno una sostituzione per infortunio. Contro il Monza e la Salernitana addirittura sono stati due i calciatori costretti ad abbandonare il campo: per fortuna per Kjaer dovrebbe essere solo un po' di stordimento. Ma Tomori no, l'uscita dal campo dell'inglese è sembrata definitiva almeno per qualche settimana. A confermarlo saranno gli accertamenti che verranno fatti nelle prossime ore.

Tomori era uno dei sette giocatori rossoneri a non essere stato ancora vittima di un infortunio nel corso di questa stagione. Erano già pochi con lui e adesso che anche Fikayo "è caduto", sono ancora meno. Rimangono solamente sei i giocatori rossoneri superstiti, di cui uno è il terzo portiere Mirante e un altro è Luka Romero, classe 2004 che ha giocato pochissimo. La lista completa:

- Mirante

- Florenzi

- Adli

- Reijnders

- Romero

- Giroud