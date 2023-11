Si scioglie la Bobo Tv, Vieri: "Ci sarò solo io". Ma forse è uno scherzo

vedi letture

La Bobo Tv, canale Twitch di Christian Vieri salito alla ribalta nell'ultimo anno e mezzo per i programmi di commenti calcistici in cui l'ex attaccante era affiancato da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, si è sciolta. O almeno questo è quello che ieri lo stesso Vieri ha commentato in diretta: "Volevo comunicarvi che da stasera ci sarò solamente io alla Bobo Tv. Ringrazio Lele, Antonio e Nick per la loro presenza e la loro collaborazione avuta sino ad oggi.

Ora andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono da casa, faremo dei format nuovi nel quale vi renderò più partecipi". Il Corriere della Sera, però, non esclude che possa trattarsi di uno scherzo che possa alimentare qualche trovata di marketing.