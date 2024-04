Si sfidano alle 18 le due prossime avversarie del Milan: le ultime

Alle 18, al Via del Mare, scenderanno in campo Lecce e Roma nella sfida valida per la 30esima giornata di Serie A; i salentini (sabato 6 aprile alle 15 a San Siro) e i capitolini giallorossi (giovedì 11 aprile alle 21 a San Siro) saranno i due prossimi avversari del Milan.

La probabile formazione del Lecce

Dopo il sofferto successo di Salerno e le due settimane di cura Gotti, il Lecce torna al Via del Mare e accoglie la Roma di De Rossi. Il tecnico dei salentini ha lavorato a porte chiuse e senza diversi titolari a causa delle convocazioni in nazionale, dunque non sono da escludere sorprese. È certo che, il Lecce visto nel secondo tempo contro la Salernitana, ha fatto meglio di quello lanciato dal primo minuto, quindi l’undici della ripresa potrebbe essere confermato. Incide nelle scelte l’assenza di Banda. Spazio alla difesa Gendrey-Pongracic-Baschirotto-Gallo, con Ramadani e Blin in mediana. Confermato il posto di Almqvist sulla fascia destra, mentre Dorgu sogna un posto da titolare in una zona più avanzata del campo. Esperimento riuscito l’attacco pesante composto da Piccoli e Krstovic.

La probabile formazione della Roma

Pellegrini squalificato, Dybala in dubbio e qualche giocatore ancora da recuperare. De Rossi non cambierà il modulo, ormai è 4-3-3 fisso con in porta Svilar, in difesa Karsdorp e Angelino sulle fasce con al centro Mancini e Ndicka. Poi a centrocampo Aouar, Paredes e Cristante. In attacco Baldanzi pronto a prendere il posto di Dybala con Lukaku ed El Shaarawy a completare il tridente.