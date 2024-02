"Siamo stati a vedere il Milan allo stadio": Palladino rivela le sue sensazioni da San Siro

(ANSA) - MONZA, 17 FEB - "Come si ferma questo Milan? Facendo una partita perfetta, sotto ogni punto di vista". Non si scappa dal concetto, per Raffaele Palladino. E il tecnico del Monza lo dice alla vigilia della partita contro i rossoneri, domani alle 20.45. "Affrontiamo la squadra che con l'Inter è la più in forma. Ha tanti campioni, è in fiducia e a mio avviso ambisce ancora allo scudetto. Il Milan è una squadra molto difficile da affrontare in questo momento, ai ragazzi ho chiesto fiducia e coraggio per giocarcela.

E siamo pronti". Palladino prosegue: "Siamo stati a vederli allo stadio", in Europa League contro il Rennes, "ed è una squadra che sa cosa vuole fare. Gioca al calcio ed è complicata da affrontare. Ovvio che non siano imbattibili, ma noi dobbiamo metterli in difficoltà nei pochi deboli che hanno". (ANSA).