Siega, Digital Director del Milan: "Piano di digital trasformation che farà felici ii tifosi"

Lamberto Siega, Digital Director del Milan, è intervenuto su Milan WeeklyPodcast e ha parlato di svariati argomenti di attualità relativi al mondo social del club rossonero. La versione completa e rettificata della sua intervista:

Sugli errori social del Chelsea e la situazione al Milan: "Si può sbagliare, nessuno è perfetto. Il nostro team editoriale responsabile per i social, la Milan Media House, è una squadramolta esperta che conosce perfettamente le linee guida della società in termini di stile e regole di comunicazione. È quindi autonomo nella maggior parte delle pubblicazioni, fermo restando che i post più importanti sono rivisti e controllati dalla mia funzione o direttamente dal ChiefCommunicationOfficer. Abbiamo ben chiari i valori e gli obiettivi della società in quest’area”.

Sul ranking del Milan sui social: "I club davanti a noi nel ranking hanno vinto moltonegli ultimi anni, essereoggi undicesimi non lo giudiconegativamente. Certamente abbiamo l'ambizione d’arrivare nella top 10. Come? Lavorando sulla qualità dei contenuti con uno stile che generi elevato engagement dei tifosi. Come sempre i risultati positivi sul campo aiutanosia noi che le altre aree di business (sponsorship, biglietteria..)".

Su Twitter: "Perché l'account oggi è sia in inglese che in italiano? È una scelta che consente di essere più veloci nelle pubblicazioni nonché maggiormente efficienti. Se facessimo due account separati avremmo uno sforzo editoriale sicuramente maggiore. Stiamo comunque pensando di muoverci in questa direzione separando le due lingue (inglese e italiano)per raggiungere un target di tifosi diverso".

Sul sito del Milan: "Il sito attuale è un buon portale, stiamo comunque lavorando per aggiornarlo. Il progetto è in corso e potrebbe vedere la luce prima della fine dell'anno. Sarà molto importante l'ottimizzazione dell’esperienza sui device mobili".

SullaMembership per i tifosi: "Il progetto sul sito consentirà potenzialmente di avere una sezione dedicata ai tifosi, ma è un progetto strategico che spetta all’area Marketing. Personalmente credo che potrebbe essere avviato già quest’anno (2019) oal più tardi nel 2020".

Sul Milan TV: "In generale la gestione dei diritti TV di un club per l’estero è molto complessa.Ad oggi sono in corso contatti con varibroadcaster ma non abbiamo chiuso ancora nessun accordo. In futuro si potrebbe pensare di portarei contenuti di Milan TV sul web o viaapp, come fanno altre squadre di calcio importanti. Potrebbe essere un servizio totalmente gratuito o a pagamento o misto, dipenderàdalla strategia che il Management definirà in futuro".

Sull'app del Milan: "Il Milan sta lavorando anche in questo area per lanciare una appufficiale possibilmenteentrola fine dell’anno. Il progettoappè sinergico conil progetto per il nuovo sitoperchèl’experience dell’utente deve essere coerente e indipendente dal device o dalla modalità di utilizzo".

Sugli investimenti economici nella tecnologia: "Non posso parlare di numeri. Credo che il Milan siaassolutamente sulla strada giusta e che abbiaun management team di assoluto valore, con idee chiare per sviluppare il brand e far crescere il valore e irisultati del Club, sia dal punto di vista sportivo cheeconomico".