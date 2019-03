Siega (digital director Milan): "Entro fine anno il Milan avrà una app ufficiale, lavoriamo per aggiornare il sito"

Lamberto Siega, digital director del Milan, è intervenuto su Milan Weekly Podcast e ha parlato di svariati argomenti di attualità relativi al mondo social del club rossonero.

Sugli errori social del Chelsea e la situazione al Milan: "Si puo sbagliare nessuno e perfetto. Comunque quelli che gesticono Twitter hanno la liberta di fare tweet, pero certi tweet prima di essere pubblicati hanno bisogno una verifica e approbazione. Quando sono arrivato il team nel Milan Media House era gia forte. Con le nostre regole di comunicazione, il nostro stile, valori del club e l’esperienza dei nostri impiegati siamo tranquilli, è anche impossibile controllare tutto nel mondo social. Dobbiamo trasmettere la passione, eleganza e valori del Milan che è una grande famiglia".

Sul ranking del Milan sui social: "I club davanti di noi nel ranking hanno vinto tanto questi ultimi anni, dunque il fatto che siamo undicesimi nel ranking non e male. Certo abbiamo l'ambizione d’arrivare nella top 10. Come ci arriviamo? Contenuti ben fatti, attraenti con uno stile che infiamma la passione dei tifosi. Risultati sul campo, vincere rende tutto piu facile (sponsor, introitti, vendite biglietti, ecc)".

Su Twitter: "Perche l'account è sia in inglese che in italiano? In passato si pensava che sarebbe stato più facile gestirlo così, si può anche pubblicare piu velocemente. Se facessimo due account avremmo bisogno di più redattori, dunque costerebbe di più. Stiamo pensando a livello strategico di separare le due lingue e avere un account Twitter in inglese e un altro in italiano".

Sul sito del Milan: "Il sito attuale non e male, comunque stiamo lavorando per aggiornarlo. Se il progetto va avanti il sito sarà aggiornato prima della fine dell'anno. Ci sarà l'ottimizzazione tra il sito sul web e il sito su mobile"

Sull Milan Membership: "Con l’aggiornamento del sito lavoriamo per creare una sezione dedicata ai tifosi, ci vorrà tempo ma in futuro il tifoso potrà diventare membro ufficiale e avrà sconti e altre cose. Al piu tardi si farà nel 2020".

Sul Milan TV: "Il problema adesso per Milan TV all'estero è a causa dei diritti TV molto complessi e che nessun broadcaster si è interessato a trasmettere il canale. Futuro? Lavoriamo su qualcosa per trasmettere Milan TV sia sul web o via app. Sara un servizio gratis o a pagamento, dipende ancora dai diritti TV e dalla differenza tra trasmettere gratis o via abbonamento".

Sull'app del Milan: "Il Milan avrà una app prima della fine dell’anno. Questo progetto va avanti insieme con il progetto per aggiornare il sito ufficiale".

Sugli investimenti economici nella tecnologia: "Non posso parlare di numeri con il mio ruolo, comunque il Milan è sulla strada giusta e posso dire che il management ha una buona idea per sviluppare il brand e far crescere valore e ricavi del Milan sul lato sportivo e di business".