Simic, esordio da favola: rivivilo con la player cam pubblicata dal Milan

Jan Carlo Simic, giovane difensore della Primavera del Milan classe 2005, ha vissuto due settimane incredibili. Prima c'è stato l'esordio a San Siro contro il Monza, bagnato dal gol pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Poi c'è stata la seconda presenza, decisamente meno felice, in casa della Salernitana, sempre a gara in corso.

Sabato contro il Sassuolo, con anche Tomori infortunato, Simic è il candidato per la titolarità al fianco di Simon Kjaer. Intanto oggi il Milan sui suoi profili social e sul suo canale YouTube ha pubblicato la player cam di Simic della partita del suo esordio in cui ha trovato primi minuti e primo gol da professionista.