Simic in coppia con Kjaer: per il serbo può arrivare anche l'esordio da titolare

Il Natale è passato e il Milan ha ripreso ad allenarsi e a preparare la prossima sfida di campionato contro il Sassuolo, in programma a San Siro sabato alle 18 e potenzialmente decisiva per il futuro di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero dovrà fare i conti, ancora una volta, con la grande emergenza difensiva. I rossoneri sono senza Tomori, Thiaw e Kalulu.

Con il Sassuolo, per questo motivo, come scrive Tuttosport, potrebbe arrivare l'esordio da titolare di Jan Carlo Simic con la maglia della prima squadra. Nelle ultime due gare Simic ha esordito entrando sempre dalla panchina: contro il Monza, con tanto di gol, e contro la Salernitana. Il classe 2005 dovrebbe giocare in coppia con Simon Kjaer.