Stefan Simic, unico centrale a disposizione di Gattuso oltre a Zapata, potrebbe essere schierato da Gattuso nella sfida di domani contro il Dudelange. Il difensore ceco, ad eccezione delle presenze in Primavera, non gioca una gara in prima squadra dal 3 febbraio di quest'anno, quando subentrò nei minuti finali di Inter-Crotone.