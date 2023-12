Simic: "Realizzato un sogno che inseguo da tanto tempo, mi porterò il rumore di San Siro per sempre nel cuore"

vedi letture

Esordio con gol. Difficilmente Jan Carlo Simic dimenticherà questa giornata. Il difensore centrale classe 2005 ha esordito con la maglia del Milan subentrando a Pobega nel primo tempo, uscito per un infortunio all'anca. Un gol che non dimenticheranno anche i genitori di Simic, che hanno gioito subito dopo la rete del loro figlio nella gara odierna contro il Monza. Un pomeriggio indimenticabile anche per il coro che la curva ha dedicato al centrale serbo.

Questo il commento del classe 2005 sui social: "Oggi ho realizzato un sogno che inseguo da tanto tempo. L'emozione di sentire il suono di San Siro è qualcosa che porterò nel mio cuore per sempre. Dopo tanto lavoro, dopo tanto sacrificio, non posso che ringraziare chi non ha mai smesso di sostenermi. Non riesco a descrivere quanto sono orgoglioso e grato del mio debutto e del mio obiettivo. Grazie ai miei compagni. Grazie al Mister. GRAZIE Milan".