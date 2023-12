Simic riflette: "Serata complicata. Vogliamo riprendere subito il cammino"

Dopo il pareggio che ha tutti i connotati della sconfitta che il Milan ha ottenuto a Salerno, quasi nessuno dei giocatori rossoneri ha condiviso pensieri e sensazioni sui propri profili social. Una riprova di quanto il pareggio acciuffato da Jovic non eviti assolutamente la figuraccia e non faccia diminuire la delusione per un'altra opportunità cestinata.

L'unico a mettere un post nel dopo partita è stato il più giovane. Entrato per la seconda volta consecutiva a causa di un problema fisico di un avversario, Jan-Carlo Simic ha scritto così sul proprio profilo Instagram: "Una serata complicata, un punto che non ci soddisfa. Vogliamo riprendere subito il cammino, testa alla prossima". Un'altra prestazione di carattere che non è bastata al serbo che di certo, come tutti i compagni che stanno venendo presi in prestito dalla Primavera, non ha alcuna colpa. Eppure dimostra grande personalità e attaccamento.