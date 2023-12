Simic rivela: "Al gol non ho sentito nulla, neanche il mio nome urlato dai tifosi"

Il Milan ha vinto contro il Monza con un bel 3-0 che fa bene a classifica e morale, dando continuità dopo la vittoria in Champions contro il Newcastle. I rossoneri ora mettono pressione sull'Inter che stasera sfida la Lazio a Roma: al momento il Diavolo è a -6 dai nerazzurri e a -5 dalla Juventus. Al termine della gara è stato intervistato Jan Carlo Simic ai microfoni di DAZN, grande protagonista con gol all'esordio da professionista, a soli 18 anni. Le sue parole.

Come è stato dopo il gol?

"Non lo so, non ho sentito nulla. Neanche quando i tifosi hanno urlato il mio nome. Subito dopo il gol ero già dentro la partita, a fare il mio e non far fare il gol al Monza"