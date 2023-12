Simic su Instagram: "Lottare, soffrire, reagire, dare tutto per questa maglia. Sempre insieme"

Jan-Carlo Simic sta continuando il suo processo di crescita in prima squadra. Il giovane difensore centrale del Milan, dopo l'esordio con gol a San Siro contro il Monza e il secondo tempo giocato a Salerno, è sceso in campo anche ieri sera contro il Sassuolo al Meazza, anche se solo per una decina di minuti al posto di Kjaer nel finale di partita. Il futuro di Simic sembra radioso, come lo stesso Kjaer ha detto in un'intervista post partita, esprimendosi positivamente sul roccioso classe 2005.

Simic ha voluto celebrare la vittoria di ieri sera con un post su Instagram: