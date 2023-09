Simone elogia Pulisic: "Il mio preferito: tecnicamente non si discute. Mi assomiglia"

Marco Simone, ex giocatore del Milan, è intervenuto per parlare di derby alla Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola. In particolare ha indicato il suo giocatore rossonero preferito: "Christian Pulisic. Non ha avuto molto spazio nell’ultimo anno al Chelsea ma tecnicamente si conosce, non si discute. La fiducia gli farà bene. Somiglianza con me? È vero, c’è. A entrambi piace ricevere palla tra le linee e giocare nello stretto. Abbiamo la stessa rapidità. Pulisic è bravo con due piedi, mi sembra contento più per un assist che per un gol e non ha un gran senso della porta"