Simone: "Inter-Milan, scontro tra titani: sono le più forti"

Marco Simone, ex giocatore del Milan, è intervenuto alla Gazzetta dello Sport per parlare del derby di Milano che ha presentato così: "Uno scontro tra titani. Per me sono le due squadre più forti, anche più di Napoli e Juventus. Le due favorite per lo scudetto". Poi un giudizio su entrambe le squadre. Prima l'Inter: "Una squadra forte.

È moderna, internazionale per davvero, e Inzaghi è riuscito a creare uno stile piacevole da vedere". Quindi il Milan: "Sento dire in giro che l’Inter ha più qualità ma non sono d’accordo. È vero nella totalità della rosa, non negli undici. Le formazioni mi sembrano simili per qualità"