Simone: "La dimensione del Milan cambia in Champions League"

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Simone, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV commentando anche la semifinale di Champions League contro l'Inter: "L'Inter è un gran bell'avversario da superare ma il Milan ha una dimensione diversa in Champions League e si trasforma. Nella testa del milanista questa semifinale non è vissuta come un derby di campionato. La dimensione del Milan cambia perché in questa competizione, insieme al Real Madrid, questa ha dominato negli ultimi vent'anni. Sono convinto che entrambe le squadre non pensino alla rivalità ma al fatto che possano andare in finale di Champions League.

L'obiettivo è troppo importante. La finale di Champions League, è qualcosa che forse sia Milan e Inter all'inizio del percorso non potevano immaginare"