Simone: "Pioli lo terrei anche se mi piacerebbe De Zerbi un giorno al Milan"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha proposto un'intervista all'ex attaccante del Milan Marco Simone che, nella sua carriera, ha avuto a che fare da vicino con il calcio francese, giocando per PSG, Monaco e Nizza ma anche allenando squadre come Tours, Laval e Chateauroux. Sulle colonne della rosea questa mattina ha presentato la sfida tra Milan e Rennes di questa sera, commentandone alcuni aspetti.

Le parole di Simone su Stefano Pioli: "Sul mercato ci sono alternative intriganti come Conte, e a me piacerebbe vedere un giorno De Zerbi sulla panchina del Milan, perché è il tecnico che apprezzo di più. Pioli però lo terrei, sta facendo un ottimo lavoro anche in questa stagione. Sarei curioso di vederlo all’opera con più armi a disposizione, magari con un attaccante forte ma giovane"