Simone su Leao: "Gli assist pesano come i gol. Più vicino alla porta? Un tentativo..."

vedi letture

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha proposto un'intervista all'ex attaccante del Milan Marco Simone che, nella sua carriera, ha avuto a che fare da vicino con il calcio francese, giocando per PSG, Monaco e Nizza ma anche allenando squadre come Tours, Laval e Chateauroux. Sulle colonne della rosea questa mattina ha presentato la sfida tra Milan e Rennes di questa sera, commentandone alcuni aspetti.

Le parole di Simone su Rafael Leao: "Chi si aspetta da lui 20 gol a stagione è fuori strada. Leao è un giocatore da 40 assist e 9-10 gol, e gli assist pesano quasi quanto i gol. Non gioca vicino all’area, non riceve, ma quando parte dalla metà campo è devastante. Rafa più vicino alla porta? Io ho sempre giocato da seconda punta, però dopo il ritiro di Van Basten diventai centravanti e segnai 21 gol, mai così tanti in una stagione al Milan. Un tentativo con Rafa, in effetti..."