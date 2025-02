Simonelli, Var a chiamata? Ne parleremo coi vertici dell'Aia

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - "Del Var a chiamata non ne abbiamo parlato, a me piace ma è una cosa che quando incontreremo la classe arbitrale sicuramente ne parleremo". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, in conferenza stampa al termine della assemblea. "Tra i presidenti c'è una certa condivisione, ma non è stato fatto un sondaggio per capire se è il volere della maggioranza. Io sono per un miglioramento continuo. Proprio questa mattina abbiamo parlato di come vorremmo incontrarci, magari mercoledì in consiglio federale parleremo con il presidente dell'Aia, Antonio Zappi, per discutere possibili incontri, ha aggiunto". "La vicepresidenza della Figc per la Serie A? Non ce lo aspettiamo ma riteniamo giusto che questo avvenga. Riteniamo che una vicepresidenza vicario data alla Serie A porterebbe valore aggiunto alla Federazione", ha detto ancora Simonelli, che poi ha auspicato che "entro fine mese potremmo avere la nomina di un Commissario per gli stadi.

Sarà utile per quelle squadre che vogliono fare uno stadio di proprietà e anche per noi che avremo un vantaggio per vendere meglio il nostro prodotto". "Il 12 febbraio ho incontrato i ministri Piantedosi e Abodi per fare un punto sulla criminalità negli stadi e le modalità per come gestirla, ci incontreremo di nuovo tra un mese - ha aggiunto -. Vogliamo dare ai nostri tifosi un prodotto di accoglienza e che possano apprezzare lo spettacolo. Una commissione di Lega si attiverà subito per avere un quadro delle problematiche sulle infiltrazioni criminali nello stadio. Abbiamo ben presente quelle di Inter e Milan, Lega si è costituita parte civile, vogliamo capire se questi risvolti ci sono anche in altre città", ha concluso. (ANSA).