Sindaco di Firenze: "Se fosse stato facile fare stadi in Italia li avremmo avuti da tanto tempo anche a Milano, Roma, Genova e Napoli"

Dario Nardella, presente all'evento a Palazzo Vecchio "360 Sfumature di Sport", è tornato nuovamente a parlare della questione Franchi. Ecco le ultime dichiarazioni del sindaco di Firenze rilasciate agli inviati di FirenzeViola.it: "Anche io leggo tante ricostruzioni. Posso dirvi che noi andiamo avanti col progetto, con tenacia e pazienza, in contatto costante col Governo. Andiamo avanti, stiamo continuando a lavorare, non ci fermiamo mai. Il dialogo col Governo è ottimo e costante. Poi, se fosse stato facile fare stadi in Italia li avremmo avuti da tanto tempo anche a Roma, Genova, Napoli, Milano. Non è così, non è facile, ma noi siamo molto avanti se fate un confronto con le altre città. Lo stato di avanzamento del nostro lavoro è importante. Le difficoltà ci sono ma noi non ci preoccupiamo e andiamo avanti, quando troveremo la soluzione finale ve lo diremo.

Da sindaco e da tifoso sono molto contento per l'apertura del Viola Park, questo è un asset importante per una società con grandi ambizioni come la Fiorentina .Speriamo che queste ambizioni vengano raggiunte anche sul campo già dall'anno prossimo".