Sindaco di Rozzano: "Mi pare un'utopia che Inter o Milan realizzino qui da noi lo stadio"

MilanNews.it

Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, ha parlato a Il Giorno dell'eventualità che possa sorgere un nuovo stadio nel comune lombardo: "Me lo auguro per la città, ma mi pare un'utopia che l'Inter o il Milan realizzino qui da noi lo stadio. L’area in questione è servita da tangenziale ovest A7 col raccordo per piazza Maggi, ed è servita dalla metropolitana".

Il primo cittadino di Rozzano ha proseguito: "Certo ci vorrebbero degli interventi per potenziare trasporti e viabilità. È un’area destinata da anni al terziario e al residenziale. Avere una struttura come uno stadio avrebbe una ricaduta importante in termini economici e di posti di lavoro per la nostra città. Forse il Milan in futuro avrà il suo stadio, vedremo se San Donato, ma noi tifosi nerazzurri resteremo a San Siro e probabilmente lo divideremo col Monza".