Sindaco di Rozzano: “Nuovo stadio Inter? È solo un’idea…”

Intervistato a Radio Nerazzurra, il sindaco di Rozzano, Giovanni Ferretti, ha parlato così sulla questione nuovo stadio: “E' ancora un'idea. Come diceva un grandissimo allenatore interista che ci fece vincere anche uno scudetto, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Sembra che la strada sia in discesa ma sono ancora convinto che Milano non sia uscita dai giochi".

Sullo stadio a Rozzano: “Riporto quello che ci hanno detto durante l'incontro: hanno l'idea di costruire uno stadio da 70mila posti con una cittadella sportiva annessa, un'area che possa vivere tutta la settimana e non solo in occasione di eventi calcistici. Negozi, museo, ristoranti, campi da padel e calcetto, da beach volley. Immagino una struttura così. Di centri commerciali non hanno parlato, più di strutture sportive".