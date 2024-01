Sindaco di Udine: "Cittadinanza a Maignan per solidarietà: spero diventi simbolo della lotta al razzismo"

Nei giorni successivi agli spiacevoli episodi di razzismo di Udine, tantissime personalità del mondo del calcio e non si sono strette attorno a Mike Maignan esprimendo la loro vicinanza e solidarietà. Tra questi c'è stato anche il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni che da subito ha avanzato la proposta di offrire la cittadinanza onoraria al portiere rossonero, come gesto di solidarietà e di lotta contro la piaga sociale del razzismo.

Oggi il primo cittadino friulano è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Le sue parole: "È emersa un’accusa di razzismo a una città che razzista non è. È un comune che, per statuto, si ispira a valori di democrazia, solidarietà. Offrire la cittadinanza a Maignan mi sembra un modo forte per esprimere solidarietà all’uomo. Lui ha avuto il coraggio di lasciare il campo. Spero che Mike, al quale ho mandato un messaggio vocale, possa diventare il simbolo della lotta al razzismo. Bisogna unirsi alle persone, qui non parliamo di calcio, ma di persone. Ci siamo subito attivati con il Milan e la fondazione. Erano felici. L’idea è collaborare e organizzare. L’assessora allo sport Chiara Dazzan è attiva e sensibile su queste tematiche. E vogliamo invitare Maignan a Udine"