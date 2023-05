Sindaco Sala contro l'ipotesi di un referendum su San Siro: "È il Comune a doversi prendere responsabilità"

Fonte: Lapresse

Milano, 17 mag. (LaPresse) - “Ritengo che onestamente arrivare al 50% dei votanti è un po’ difficile, come è successo recentemente a Parigi per il referendum sui monopattini, quando è andato a votare il 7%. Allora mi chiedo: se va a votare il 7% e si esprime a favore il 4% è più giusto ascoltare l’opinione del 4% o che il sindaco e l’amministrazione si prendano le loro responsabilità? Secondo me il secondo”. Lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, parlando dell’incontro in programma oggi a Palazzo Marino tra i garanti e i vertici di Milan e Inter in merito a un eventuale referendum sullo stadio.

“Abbiamo voluto questo incontro con il garante - ha affermato - perché le squadre volevano avere un po’ di chiarezza sul processo di un potenziale referendum e ovviamente stanno facendo le loro valutazioni”. “È corretto che sentano dalla viva voce dei garanti - ha sottolineato - non sarò presente, ma dei miei chi sarà presente, sarà facilitatore e ospite”. L’incontro “sarà un confronto per dare maggiori informazioni possibili, ma devono capire in che contesto si muovono”. “I garanti fanno il loro lavoro, hanno ruoli super partes”, ha concluso.