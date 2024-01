Sindaco San Donato: “Il Milan vorrebbe inaugurare lo stadio per la stagione 2028-2029”

Il Milan va avanti nel progetto del nuovo stadio a San Donato, impianto che il club rossonero avrebbe intenzione di inaugurare per la stagione 2028-2029, stando anche a quanto riportato dal Sindaco Francesco Squeri: "Il Milan vorrebbe inaugurare il suo nuovo stadio per la stagione 2028/2029":

Al termine della conferenza stampa andata in scena oggi il Comune di San Donato ha emesso un comunicato ufficiale seguito dalle parole del sindaco stesso, che si è così espresso in merito al progetto stadio del Milan: "Per la nostra città - dichiara il Sindaco Francesco Squeri - si apre un percorso lungo e complesso che coinvolgerà molteplici soggetti istituzionali. A essere coinvolti in questo percorso saranno anche i cittadini e le diverse componenti sociali della città e del territorio circostante. Verrà promosso infatti un percorso di coinvolgimento, di informazione e partecipazione per raccogliere contributi migliorativi rispetto al progetto che, nella visione dell'Amministrazione, può rappresentare una grande occasione di attrattività e crescita non solo per San Donato ma per l'intero Sud Milano. Siamo consapevoli, tuttavia, che affinché ciò accada dovranno essere approfonditi diversi aspetti per individuare soluzioni in termini di servizi, di infrastrutture e di nuove opportunità tali da rendere il nuovo insediamento motivo di valorizzazione del nostro territorio. Compito di noi Amministratori sarà guidare questo percorso, ben consapevoli di essere garanti degli interessi di tutta la comunità che sarà coinvolta".