Sinner campione agli Australian Open! Una mentalità da grande Milan per un grande milanista

Jannik Sinner, tennista italiano classe 2001, ha vinto per la prima volta in carriera gli Australian Open di tennis, uno dei quattro Slam della stagione. Una partita incredibile dell'azzurro, sotto di due set contro Medvedev e capace di rimontarlo con una mentalità eccezionale. Una mentalità da grande Milan per un grande milanista. Complimenti Jannik!