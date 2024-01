Sinner campione! Il messaggio del Milan per il tifoso rossonero

Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open! Con una rimonta fenomenale da due set a zero sotto, il fuoriclasse italiano e tifoso rossonero ha battuto Medved al quinto set. Sono arrivati subito i complimenti del Milan al suo campione, che recentemente è stato ospite anche a San Siro. Il club rossonero ha scritto: "Ce l'ha fatta! Jannik Sinner ha conquistato l'Australian Open! Siamo orgogliosi di te!"

Sinner è il primo italiano a vincere un titolo Slam ed è solamente il terzo dopo Pietrangeli e Panatta. Un successo incredibile per il giovane italiano a cui vanno i complimenti anche di tutta la redazione di MilanNews.it.

