Sinner: "Sono sicuro che Ibrahimovic farà un buon lavoro per la squadra"

Jannik Sinner, oltre ad essere uno dei tennisti più forti al mondo, è anche un grande tifoso del Milan. In un'intervista a La Stampa ha parlato anche di calcio, nello specifico di Zlatan Ibrahimovic, che è da poco tornato in società: "Se è stato il mio preferito? Domanda difficile, abbiamo avuto e abbiamo tanti grandi giocatori. Sicuramente lui fa parte dei miei preferiti come tanti rossoneri".

Quanto è importante un personaggio che lavora sulla testa dei giocatori?

"Si tratta di un aspetto essenziale e ho imparato tanto facendo gli esercizi che mi consiglia Ceccarelli. Mi aiuta a conoscermi meglio e a capire come reagisco in certe situazioni. Sono sicuro che Ibrahimovic farà un buon lavoro per la squadra".