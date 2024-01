Sinner straordinario! Nella semifinale tra milanisti Jannik batte Djokovic e va in finale agli Australian Open

Un Jannik Sinner letteralmente straordinario ha battuto Novak Djokovic nella semifinale tra tifosi del Milan agli Australian Open: 3-1 il punteggio finale, con l'italiano avanti 2-0 dopo i primi due set e poi in grado di non farsi rimontare dal serbo, campione in carica e imbattuto a Melbourne da più di 2000 giorni e mai sconfitto in semifinale. Complimenti ad entrambi e forza Jannik per la finale!