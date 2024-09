Sinner vince a New York, il messaggio del Milan: "Sei il migliore, Jannik!"

Jannik Sinner non si ferma più! Il tennista italiano, tifosissimo del Milan, ha vinto nella serata italian lo US Open, l'ultimo slam della stagione tennistica. L'altoatesino ha battuto sul campo di New York l'idolo di casa Taylor Fritz per 3-0 (6-3, 6-4, 7-5). Si tratta del secondo slam in carriera per Jannik che aveva vinto il suo primo titolo all'inizio dell'anno in Australia. Sinner nel corso di questa stagione ha anche conquistato la testa del ranking Mondiale.

Il Milan non ha mancato di congratularsi con il campione-tifoso, con un tweet su X: "Congratulazioni per un altro importante traguardo! Sei il migliore, Jannik!"