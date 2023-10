Sinner vince a Pechino. Il Milan si complimenta: "Congratulazioni al numero 4 al mondo!"

Dopo aver battuto Carlos Alcaraz in semifinale, Jannik Sinner ha vinto il China Open di Pechino (ATP 500) sconfiggendo Daniil Medvedev per 2 set a 0 in finale. Il Milan si è voluto complimentare con il tennista azzurro e noto tifoso milanista: "Gioco, set, incontro e torneo per Sinner! Congratulazioni al campione #ChinaOpen e ora numero 4 del mondo!".