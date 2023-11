Siparietto tra Capello e Sinner: "Non riesco a vederti perché soffro". Il tennista: "Sei come mia madre"

Simpatico siparietto a Torino al Pala Alpitour che in questi giorni sta ospitano le ATP Finals con il grande tifoso rossonero Jannik Sinner protagonista assoluto. Nel pomeriggio di oggi le telecamere di Sky Sport hanno intercettato l'incontro tra il tennista e l'ex allenatore del Milan Fabio Capello che ha provveduto a farsi firmare una pallina da tennis. Il tecnico gli ha detto sorridendo: "Non riesco a vederti perché soffro". Sinner, sempre sorridendo, allora gli ha risposto: "Sei proprio come mia madre!".