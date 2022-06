Situazione portieri, cosa può cambiare alle spalle di Maignan 

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Con la titolarità indiscussa di Magic Mike Maignan, il Milan sta facendo le sue valutazioni per i ruoli degli altri due portieri alle spalle del francese. Tatarusanu ha fatto bene, parando un rigore importante nel derby e portando a casa un clean sheet da Madrid, ma è un giocaotre che non rientra tra i "formati", necessari per le liste, e rischia di star fuori dalla lista Champions. Situazione Mirante: dovrebbe rinnovare in rossonero come terzo, mentre Plizzari inizierà il raduno con la squadra, ma la situazione è legata al futuro di Tatarusanu.