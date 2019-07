Skorupski: "Piatek e Milik fortissimi, tra i bomber più temibili di A"

Intervistato da TMW e dagli altri media presenti in ritiro, il portiere del Bologna Lukasz Skorupski ha svelato quali sono i due attaccanti che più lo "spaventano" in Serie A, scegliendo non a caso due suoi connazionali: "In un grande campionato come la Serie A ci sono tanti attaccanti fortissimi, penso in primis a Piatek o Milik. Io cerco di fare sempre del mio meglio in allenamento e in partita, spero di subire meno gol possibile".