Skriniar e Leao distratti dai rinnovi? Sacchi: "L'avidità non rende l'uomo nobile"

In vista del match di Supercoppa di mercoledì tra Milan e Inter, Arrigo Sacchi parla a La Gazzetta dello Sport soffermandosi in particolare anche su due giocatori che in questo momento fanno parlare anche fuori dal campo: "Skriniar e Leao saranno distratti dai loro complicati rinnovi? L’avidità non rende l’uomo nobile: questo vale per entrambi. Se hai successo nel calcio, guadagni tanto: è un errore volere più soldi. Meglio tenersi l’amore della gente e stare dove ti stai realizzando".