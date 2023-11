Skriniar: "So come affrontare San Siro da avversario, sarà una partita difficile"

Intervenuto in conferenza stampa, Milan Skriniar ha parlato così sull'ambiente ostile per lui e Donnarumma: "So benissimo che sarà una partita difficile, perché ho giocato sei anni nell'Inter: so come affrontare questo stadio da avversario. Dobbiamo stare concentrati e fare le nostre cose. Se lo facciamo possiamo fare risultato".