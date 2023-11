Sky - Ampie garanzie che Chukwueze e Pulisic possano tornare per il Psg

Il Milan ha perso la seconda gara consecutiva in casa contro l'Udinese. Ora ci sarà poco tempo per metabolizzare e cercare di concentrarsi subito per la sfida al Psg in Champions. L'obiettivo dei prossimi giorni è recuperare più giocatori possibili. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, i rossoneri valuteranno le condizioni di Theo e Kjaer, puntando a recuperarli per Parigi. Migliore la situazione per Chukwueze e Pulisic per i quali "ci sono ampie garanzie che possano tornare a disposizione" per tornare in campo in Champions League.