Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini a Sky Sport 24, in casa rossonera sussistono ancora i ballottaggi tra Laxalt e Calhanoglu, nel ruolo di esterno sinistro di centrocampo, e tra Castillejo e Cutrone, in lizza per una maglia come compagni di Gonzalo Higuain nel 4-4-2.