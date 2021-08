Sky - Baiocchini: "Difficile la presenza di Bakayoko in panchina con il Cagliari"

Manuele Baiocchini è intervenuto nel corso di Sky Sport 24, parlando dell'arrivo di Tiémoué Bakayoko al Milan: "Bakayoko era atteso in giornata ma arriverà domani per svolgere le visite mediche. Difficilmente sarà a disposizione di Pioli per il Cagliari, anche se il Milan ha lavorato in questo senso. Magari andrà allo stadio, se ci saranno i tempi tecnici potrà andare in panchina, ma è complicato"