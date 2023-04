Sky - Berlusconi, situazione delicata: i dettagli

MilanNews.it

Come riportato da Sky TG24, è una situazione delicata quella di Silvio Berlusconi, ricoverato oggi presso l'ospedale San Raffaele. Non c'è ancora nessun bollettino medico ufficiale almeno fino a domattina mattina. Secondo indiscreioni potrebbe trattarsi di un problema di ossigenazione per l'ex presidente del Milan, dovuto ad un problema precedente non risolto. Se questo problema si protrae potrebbe condurre ad un affaticamento cardiovascolare e anche polmonare. I sintomi, riporta l'inviato di Sky, sono quelli della polmonite anche se potrebbe non essere polmonite.