Sky Calcio Club all’unisono: “Pioli ha ragione, nessuno deve chiedere scusa”. Bergomi: "Quella domanda non va mai fatta"

vedi letture

Nel corso di Sky Calcio Club tutti gli ospiti in studio si sono trovati d’accordo sulla querelle “Pioli-scuse” dopo il derby. Queste le loro considerazioni.

Marchegiani: “Pioli dice che non deve chiedere scusa a nessuno e ha ragione perché nessuno deve chiedere scusa, però se perdi il quinto derby non puoi lasciare queste ripartenze così”.

Caressa: “Sono d’accordo che nessuno deve chiedere scusa, perché quando un giocatore professionista si impegna e dà il massimo non deve chiedere scusa a nessuno: noi odiamo tutte quelle scene sotto le curve che ogni tanto si vedono… Però è anche vero che magari una frase in più magari al tifoso che ha perso il quinto derby consecutivo, il quinto derby in un anno solare…”.

Marocchi: “Anche io sono d’accordo, non ha senso chiedere scusa né tantomeno andare sotto la curva a farsi dire di tutto eccetera. Ma contro l’Inter te la devi giocare in modo diverso, devi essere certo di non perderlo il quinto derby”.

Marchegiani: “Secondo me la risposta di Pioli (in conferenza, ndr) non era rivolta ai tifosi, era rivolta a chi fa la domanda”.

Bergomi: “Quella domanda non va mai fatta”.

Caressa: “Sono d’accordo. Perché in quel caso lui è il leader, se dice sì allora sembra che dia addosso alla squadra e quindi non può che rispondere in quel modo anche un po’ piccato perché deve difendere il gruppo”.

Marchegiani: “Chiedi scusa se c’è un dolo, se non si è impegnato, non se si perde. Non penso che al Milan siano contenti di perdere”.