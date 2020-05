Sky Deutschland, durante le partite di Bundesliga proposte traccie audio di cori registrati

Questo weekend ha visto al ripartenza del calcio tedesco rigorosamente a porte chiuse. In un clima surreale e silenzioso, in particolare, Sky Deutschland ha offerto le proprie partite con delle tracce audio di cori registrati, oltre al commento tecnico e alla telecronaca. Questa idea è stata proposta per garantire uno spettacolo simile a quello che si potrebbe avere in una partita con il pubblico.