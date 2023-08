Sky - Dirigenza del Lione a San Siro questa sera: Krunic osservato speciale

Come riporta Gianluca Di Marzio, questa sera a San Siro, in vista di Milan-Torino, ci sarà anche il Lione: i francesci osservano Rade Krunic, cercato anche dal Fenerbache nelle ultime settimane. Se il giocatore dovesse partire, i rossoneri troveranno un sostituto adeguato con l'argentino Nico Dominguez del Bologna sempre in lista.