Sky - Dubbi sul centrocampo: Krunic, Reijnders e Musah, in tre per due maglie

Torna Loftus-Cheek dal primo minuto, mentre ci sono alcuni dubbi sulle altre scelte a centrocampo in vista della partita di domani sera contro il Psg in Champions League. Secondo SkySport ci sono due maglia a disposizione per tre giocatori che si stanno contendendo il posto. Krunic, Musah e Reijnders per due posti, ballottaggi in corso per comporre la mediana che sfiderà il Psg.