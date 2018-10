Sky - Higuain dimenticato: 463 passaggi del Milan, solo 19 verso il Pipita

Serata difficile per il Milan, sconfitto dal Betis Siviglia a San Siro e senza mai dare l'impressione di avere un'idea di gioco. I rifornimenti verso Higuain, sottolinea Sky Sport, sono stati praticamente assenti. Tramite una grafica dettagliata, l'emittente ha indicato come dei 463 passaggi effettuati dal Milan, solo 19 in novanta minuti sono stati indirizzati verso il Pipita, che è stato così relegato ad una partita da spettatore non pagante in campo.