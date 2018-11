Sky - Higuain, domani ulteriori accertamenti: fiducia per Milan-Juventus

Sostituito al 35esimo del primo tempo della sfida contro l'Udinese per un problema alla schiena, l'attaccante del Milan Gonzalo Higuain si sottoporrà domani ad accertamenti per verificare l'entità dell'infortunio. A rischio la sua presenza in Europa League contro il Betis Siviglia, mentre - riporta 'Sky' - c'è fiducia per il prossimo match di campionato con la Juve.